Матиос: Небоевые потери среди военных составляют 10 тыс. человек

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Суббота, 28 октября 2017, 07:36

С 2014 года более 10 тыс. военных погибли и были ранены не из-за боевых действий.

Об этом заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в эфире телеканала ZIK, передают Українські Новини.

"С 2014 года до сегодняшнего дня в Вооруженных сил и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека - бесповоротных и санитарных потерь. Не от боевых действий", - заявил Матиос.

Среди них 2 150 военных погибли.

В зоне АТО небоевые потери составили 3 700 человек.

Матиос считает причиной таких колоссальных потерь нарушение военными устава и халатное отношение к службе.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером сообщил, что с начала 2017 года на Донбассе погибли 162 украинских военных, а за последние два месяца - 10.

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Темы: Вооруженные силы Матиос
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