У Києві поліція влаштувала облаву у хабі, відвідувачів побили та забрали у військкомат

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Субота, 28 жовтня 2017, 15:40

У Києві поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де в ніч на 28 жовтня проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату. 

Про це йдеться у повідомленнях організаторів заходу та очевидців.

Інцидент стався близько 2 ночі, до закладу увірвалися передставники Нацполіції та нібито шукали наркодилерів, тих, хто намагався робити фотографії з місця події, били. 

У Jugenhub'і  заявили, що багатьох затриманих під час облави відвезли у відділення поліції, де вони перебувають і досі, або до військкомату на ДВРЗ.

"До відвідувачів застосовувалася надмірна фізична сила, є плями крові на підлозі. Вкрадено особисті речі, бар, техніка, одяг - все з клубу виносили мішками", - заявили у "Jugenhub". 

Також представники закладу закликали зв'язатися з ними усіх, у кого є фото чи відеоматеріали з подіями під час інциденту, та терміново звернутися до "швидкої" для огляду, якщо внаслідок облави є побої. 

Також у мережі повідомляють, що після облави поліцейські зібрали близько 30 осіб з числа відвідувачів вечірки, у яких під час обшуку нічого не знайшли, та відвезли до військкомату на вул. Зрошувальній, 17а, де тримають з 3 години ночі. 

"Студентів та хлопців з донецькою пропискою начебто відпустили, у інших вимагають пройти медогляд та забрати повістку. На виході з військкомату стоять солдати", - йдеться у повідомленні. 

 
Фото - Jugendhub
 
 

За повідомленням у мережі, затриманих потроху відпускають з поліції.

Як повідомив представник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, зі слів власників закладу ті, хто проводив обшуки та затримання, "не було пред'явили жодного документу".

"Людей били прикладами по голові. Чомусь більшість з вечірки опинились у військкоматі. Це не передбачено жодним нормативним актом", - зазначив він.

Також він повідомив, що до хабу увірвалися люди у формі і бійці в масках зі зброєю, документи не пред'явили, окрім того  бійці увірвалися у сусідні приміщення, які розміщені у цій будівлі.

"Поклали усіх людей на підлогу, почався обшук. Якщо хтось рухався, поліція вдавалася до сили - відвідувачів били берцями у живіт, по спині, погрожували зброєю, деяким дісталося прикладами автоматів по обличчю", - йдеться у повідомленні. 

Затриманих у клубі - близько 50 осіб - везли до військкомату, деяких - на Герцена, 9.

Також силовики забрали усі мобільні телефони, почали виносити мішками одяг, оглядали усі сумки і витягали звідти техніку  -  забрали 2 ноутбуки, 1 планшет і фотоапарат. 

Найєм повідомив, що адвокат юркомпанії збирає інформацію і готує документи, щоб подати відповідні заяви на відкриття кримінальної справи на правоохоронців. 

Коментарів від головного управління Нацполіції та поліції у м.Києві "Українській правді" досі отримати не вдалося, речниця столичного главку поліції Оксана Блищик повідомила, що з приводу індиценту "готується офіційне повідомлення". 

Українська правда 

Теми: Київ поліція
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