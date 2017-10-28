У Києві поліція влаштувала облаву у хабі, відвідувачів побили та забрали у військкомат

У Києві поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де в ніч на 28 жовтня проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

Про це йдеться у повідомленнях організаторів заходу та очевидців.

Інцидент стався близько 2 ночі, до закладу увірвалися передставники Нацполіції та нібито шукали наркодилерів, тих, хто намагався робити фотографії з місця події, били.

У Jugenhub'і заявили, що багатьох затриманих під час облави відвезли у відділення поліції, де вони перебувають і досі, або до військкомату на ДВРЗ.

"До відвідувачів застосовувалася надмірна фізична сила, є плями крові на підлозі. Вкрадено особисті речі, бар, техніка, одяг - все з клубу виносили мішками", - заявили у "Jugenhub".

Також представники закладу закликали зв'язатися з ними усіх, у кого є фото чи відеоматеріали з подіями під час інциденту, та терміново звернутися до "швидкої" для огляду, якщо внаслідок облави є побої.

Також у мережі повідомляють, що після облави поліцейські зібрали близько 30 осіб з числа відвідувачів вечірки, у яких під час обшуку нічого не знайшли, та відвезли до військкомату на вул. Зрошувальній, 17а, де тримають з 3 години ночі.

"Студентів та хлопців з донецькою пропискою начебто відпустили, у інших вимагають пройти медогляд та забрати повістку. На виході з військкомату стоять солдати", - йдеться у повідомленні.

Фото - Jugendhub

За повідомленням у мережі, затриманих потроху відпускають з поліції.

Як повідомив представник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, зі слів власників закладу ті, хто проводив обшуки та затримання, "не пред'явили жодного документу".

"Людей били прикладами по голові. Чомусь більшість з вечірки опинились у військкоматі. Це не передбачено жодним нормативним актом", - зазначив він.

Також він повідомив, що до хабу увірвалися люди у формі і бійці в масках зі зброєю, документи не пред'явили, окрім того бійці увірвалися у сусідні приміщення, які розміщені у цій будівлі.

"Поклали усіх людей на підлогу, почався обшук. Якщо хтось рухався, поліція вдавалася до сили - відвідувачів били берцями у живіт, по спині, погрожували зброєю, деяким дісталося прикладами автоматів по обличчю", - йдеться у повідомленні.

Затриманих у клубі - близько 50 осіб - везли до військкомату, деяких - на Герцена, 9.

Також силовики забрали усі мобільні телефони, почали виносити мішками одяг, оглядали усі сумки і витягали звідти техніку - забрали 2 ноутбуки, 1 планшет і фотоапарат.

Найєм повідомив, що адвокат юркомпанії збирає інформацію і готує документи, щоб подати відповідні заяви на відкриття кримінальної справи на правоохоронців.

Коментарів від головного управління Нацполіції та поліції у м.Києві "Українській правді" досі отримати не вдалося, речниця столичного главку поліції Оксана Блищик повідомила, що з приводу індиценту "готується офіційне повідомлення".

Українська правда