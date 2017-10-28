Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві поліція влаштувала облаву у хабі, відвідувачів побили та забрали у військкомат

Субота, 28 жовтня 2017, 15:40
У Києві поліція влаштувала облаву у хабі, відвідувачів побили та забрали у військкомат

У Києві поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де в ніч на 28 жовтня проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату. 

Про це йдеться у повідомленнях організаторів заходу та очевидців.

Інцидент стався близько 2 ночі, до закладу увірвалися передставники Нацполіції та нібито шукали наркодилерів, тих, хто намагався робити фотографії з місця події, били. 

У Jugenhub'і  заявили, що багатьох затриманих під час облави відвезли у відділення поліції, де вони перебувають і досі, або до військкомату на ДВРЗ.

"До відвідувачів застосовувалася надмірна фізична сила, є плями крові на підлозі. Вкрадено особисті речі, бар, техніка, одяг - все з клубу виносили мішками", - заявили у "Jugenhub". 

Також представники закладу закликали зв'язатися з ними усіх, у кого є фото чи відеоматеріали з подіями під час інциденту, та терміново звернутися до "швидкої" для огляду, якщо внаслідок облави є побої. 

Також у мережі повідомляють, що після облави поліцейські зібрали близько 30 осіб з числа відвідувачів вечірки, у яких під час обшуку нічого не знайшли, та відвезли до військкомату на вул. Зрошувальній, 17а, де тримають з 3 години ночі. 

"Студентів та хлопців з донецькою пропискою начебто відпустили, у інших вимагають пройти медогляд та забрати повістку. На виході з військкомату стоять солдати", - йдеться у повідомленні. 

 
Фото - Jugendhub
 
 

За повідомленням у мережі, затриманих потроху відпускають з поліції.

Як повідомив представник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм, зі слів власників закладу ті, хто проводив обшуки та затримання, "не пред'явили жодного документу".

"Людей били прикладами по голові. Чомусь більшість з вечірки опинились у військкоматі. Це не передбачено жодним нормативним актом", - зазначив він.

Також він повідомив, що до хабу увірвалися люди у формі і бійці в масках зі зброєю, документи не пред'явили, окрім того  бійці увірвалися у сусідні приміщення, які розміщені у цій будівлі.

"Поклали усіх людей на підлогу, почався обшук. Якщо хтось рухався, поліція вдавалася до сили - відвідувачів били берцями у живіт, по спині, погрожували зброєю, деяким дісталося прикладами автоматів по обличчю", - йдеться у повідомленні. 

Затриманих у клубі - близько 50 осіб - везли до військкомату, деяких - на Герцена, 9.

Також силовики забрали усі мобільні телефони, почали виносити мішками одяг, оглядали усі сумки і витягали звідти техніку  -  забрали 2 ноутбуки, 1 планшет і фотоапарат. 

Найєм повідомив, що адвокат юркомпанії збирає інформацію і готує документи, щоб подати відповідні заяви на відкриття кримінальної справи на правоохоронців. 

Коментарів від головного управління Нацполіції та поліції у м.Києві "Українській правді" досі отримати не вдалося, речниця столичного главку поліції Оксана Блищик повідомила, що з приводу індиценту "готується офіційне повідомлення". 

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
Усі новини...
Реклама: