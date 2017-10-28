Міноборони: Кількість небойових втрат військових зменшилась в 5 разів

694 перегляди
Субота, 28 жовтня 2017, 15:56

У Міністерстві оборони заявляють, що цього року у порівнянні з минулими кількість небойових втрат зменшилась у понад 5 разів.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Кількість небойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил у 2017 році, порівняно із попередніми роками, зменшилася у понад 5 разів. Основними причинами безповоротних небойових втрат є випадки смерті внаслідок хвороб, загибель внаслідок ДТП, порушення заходів безпеки та правил поводження зі зброєю", - зазначили у міністерстві.

Також у відомстві запевнили, що стосовно кожної смерті військового проводиться ретельне розслідування.

Як відомо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що з 2014 року більше 10 тисяч військових загинули і були поранені не через бойові дії.

Українська правда

Теми: Міноборони АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Міноборони РФ заявило про "загостренння ситуації" біля західного кордону 27 жовтня 2017, 12:59
Суд арештував банківські рахунки "Трейд Коммодіті" 24 жовтня 2017, 15:32
Справа "Трейд Коммодіті": НАБУ хочуть звинуватити в держзраді – ЗМІ 23 жовтня 2017, 11:12
powered by lun.ua
Головні новини
Поліція заявила, що під час облави затримали 17 осіб з наркотиками
У Києві поліція влаштувала облаву у хабі, відвідувачів побили та забрали у військкомат
У ніч на неділю Україна переходить на "зимовий" час
СЦКК: Бойовики обстріляли Широкине з мінометів
Усі новини
дослідження

Альцгеймер: не тільки люди

здоров'я

Як не захворіти на грип. Пояснює МОЗ

гід по району

За що я люблю Академмістечко