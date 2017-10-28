Ходорковський заявив, що не планує фінансувати кампанію Собчак

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Субота, 28 жовтня 2017, 21:53

Колишній співвласник ЮКОСу, засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський заявив, що не збирається фінансувати виборчу кампанію Ксенії Собчак.

Про це Ходорковський повідомив у відеозверненні, відповідаючи на запитання користувачів соціальних мереж, пише "Радіо Свобода".

Ходорковський підкреслив, що "це вибори без вибору" і тому він не бачить сенсу фінансувати подібну кампанію.

"Дійство, в рамках якого неможливо перемогти заздалегідь призначеного кандидата, виборами не є", - заявив він.

Разом з тим Ходорковський зазначив, що не вважає Собчак "креатурою Кремля".

Раніше Ходорковський закликав не бойкотувати президентські вибори у березні 2018 року і запропонував демократичним силам домагатися реєстрації всіх кандидатів, здатних зібрати голоси.

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Як відомо, чергові вибори президента РФ відбудуться у березні 2018-го. Чинний президент Володимир Путін при владі вже третю каденцію з перервою на прем'єрство (з 7 травня 2000-го по 7 травня 2008 року і з 7 травня 2012 року).

18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявлено, що Кремль не має відношення до рішення телеведучої брати участь у виборах глави держави.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна на виборах жінку. Серед "5-7 кандидатур, які розглядають", називали і Собчак, однак вона заявила, що не збирається вести справи з адміністрацією Кремля.

Пізніше у своєму блозі на сайті радіостанції "Ехо Москви" Собчак написала, що вибори 2018 "були б правильним викликом для людини, яка хоче повернути політику в країну".

За даними "Левада-Центр", наразі Собчак має підтримку на рівні 1%

Теми: Росія вибори Ходорковський гроші
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