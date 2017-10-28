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У столичному ресторані сталася стрілянина, є поранений

Субота, 28 жовтня 2017, 22:34

У Києві в одному з ресторанів сталася стрілянина, внаслідок якої поранень зазнав чоловік. 

Про це ввечері 28 жовтня повідомили у столичному главку поліції.

Інцидент стався на вул. Коновальця (колишня Щорса) на Печерську в одному з суші-барів. 

"О 19.37 надійшла інформація про те, що у ресторані по вул. Євгена Коновальця відбувся конфлікт між чотирма невідомими. У розпал чоловік кавказької зовнішності дістав зброю та вистрілив. У результаті потерпілий отримав вогнепальне поранення в голову. Його у тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу", - повідомили у поліції.

Зловмисники втекли.

 
 
 
Усі фото - прес-служба поліції Києва

Українська правда 

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Теми: Київполіція
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