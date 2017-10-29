Вибори в Ісландії: перемагає правляча партія

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Неділя, 29 жовтня 2017, 03:20

Після перших підрахунків голосів на позачергових парламентських виборах в Ісландії лідирує Партія Незалежності.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, правляча партія набрала 26 відсотків голосів – це на 3 відсотки менше у порівнянні з минулорічними виборами.

Далі йде Ліво-зелений рух із 17 відсотками, а треті – соціал-демократи (13 відсотків).

Як відомо, позачергові парламентські вибори були призначені після того, як партія "Світле майбутнє" заявила про вихід з урядової коаліції через скандал, до якого причетний батько прем'єр-міністра країни Б’ярні Бенедіктссона. .

 

Теми: Ісландія вибори
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