Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори в Ісландії: перемагає правляча партія

Неділя, 29 жовтня 2017, 03:20

Після перших підрахунків голосів на позачергових парламентських виборах в Ісландії лідирує Партія Незалежності.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, правляча партія набрала 26 відсотків голосів – це на 3 відсотки менше у порівнянні з минулорічними виборами.

Далі йде Ліво-зелений рух із 17 відсотками, а треті – соціал-демократи (13 відсотків).

Як відомо, позачергові парламентські вибори були призначені після того, як партія "Світле майбутнє" заявила про вихід з урядової коаліції через скандал, до якого причетний батько прем'єр-міністра країни Б’ярні Бенедіктссона.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Ісландіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Ісландія
Зеленський виступить на відкритті саміту Ради Європи в Рейк'явіку
Ісландія подарує Україні польовий госпіталь
Саміт Ради Європи обговорить покарання РФ за вторгнення і "формулу миру" – прем’єрка Ісландії
Останні новини
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
Усі новини...
Реклама: