Теракт у Сомалі: кількість загиблих зросла до 23 осіб

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Неділя, 29 жовтня 2017, 04:01

Кількість загиблих від вибуху у готелі Могадішо у суботу, 28 жовтня, зросла до 23 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією агентства, у готелі досі триває перестрілка між службами безпеки та екстремістами.

Поліція заявляє, що з будівлі вдалося вивести 30 людей.

Як відомо, теракт стався після того, як біля готелю вибухнула закладена в автомобілі бомба.

Відповідальність за напад взяло на себе угрупавання "Аш-Шаабаб", яке входить до структури "Аль-Каїда".

Раніше повідомлялося про 18 загиблих та десятки постраждалих.

Теми: теракт
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