Теракт у Сомалі: 18 загиблих, десятки поранених

У результаті теракту у столиці Сомалі Могадішо у суботу, 28 жовтня, загинули щонайменше 18 людей, понад 30 отримали поранення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Теракт стався після того, як біля готелю вибухнула закладена в автомобілі бомба.

Повідомляється що відповідальність за напад взяло на себе угрупування "Аш-Шаабаб", яке входить до структури "Аль-Каїда".

За інформацією DW, більшість загиблих – поліцейські.

Як відомо, у результаті теракту в Могадішо 16 жовтня загинули більше 300 осіб.