Теракт у Сомалі: 18 загиблих, десятки поранених
Неділя, 29 жовтня 2017, 00:10
У результаті теракту у столиці Сомалі Могадішо у суботу, 28 жовтня, загинули щонайменше 18 людей, понад 30 отримали поранення.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Теракт стався після того, як біля готелю вибухнула закладена в автомобілі бомба.
Повідомляється що відповідальність за напад взяло на себе угрупування "Аш-Шаабаб", яке входить до структури "Аль-Каїда".
За інформацією DW, більшість загиблих – поліцейські.
Як відомо, у результаті теракту в Могадішо 16 жовтня загинули більше 300 осіб.