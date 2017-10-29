Україна ратифікувала угоду зі США про співпрацю у сфері науки і технологій
Україна і США підписали угоду про співпрацю у сфері науки і технологій.
Про це повідомляє прес-служба українського президента.
"Документом відновлюється дія угоди між урядами України та США про співробітництво у сфері науки і технологій від 4 грудня 2006 року", – йдеться в заяві.
В Адміністрації Порошенка підкреслили, що угода набуває чинності з дати отримання американською стороною повідомлення про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.
Повідомляється, що українсько-американська угода діятиме до травня 2019 року.
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