Україна ратифікувала угоду зі США про співпрацю у сфері науки і технологій

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Неділя, 29 жовтня 2017, 05:24

Україна і США підписали угоду про співпрацю у сфері науки і технологій.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

"Документом відновлюється дія угоди між урядами України та США про співробітництво у сфері науки і технологій від 4 грудня 2006 року",  йдеться в заяві.

В Адміністрації Порошенка підкреслили, що угода набуває чинності з дати отримання американською стороною повідомлення про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

Повідомляється, що українсько-американська угода діятиме до травня 2019 року.

Теми: Україна США технології Порошенко
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