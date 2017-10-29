Украина ратифицировала соглашение с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий
Воскресенье, 29 октября 2017, 04:24
Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий.
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
"Документом восстанавливается действие соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года", – говорится в заявлении.
В Администрации Порошенко подчеркнули, что соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.
Сообщается, что украинско-американское соглашение будет действовать до мая 2019 года.