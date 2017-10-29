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Украина ратифицировала соглашение с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Воскресенье, 29 октября 2017, 04:24

Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Документом восстанавливается действие соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года",  говорится в заявлении.

В Администрации Порошенко подчеркнули, что соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.

Сообщается, что украинско-американское соглашение будет действовать до мая 2019 года.

Темы: УкраинаСШАтехнологииПорошенко
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