Украина ратифицировала соглашение с США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Документом восстанавливается действие соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года", – говорится в заявлении.

В Администрации Порошенко подчеркнули, что соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур.

Сообщается, что украинско-американское соглашение будет действовать до мая 2019 года.