Вибори в ОТГ: порушення - процедурні, на Луганщині та Херсонщині підвозять виборців

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Неділя, 29 жовтня 2017, 15:41

У Луганській та Херсонській областях зафіксовано факти підвезення виборців до дільниць на вибори в ОТГ. 

Про це повідомляють у "Комітеті виборців України". 

Зокрема на Луганщині підвезення виборців зафіксовано у Красноріченській ОТГ.

"Громадян довозили до дільниць автобусами від імені одного з кандидатів. Спостерігачі повідомили про цей факт поліцію, правоохоронці склали відповідний протокол", - зазначили у КВУ. 

На Херсонщині у Білозерській ОТГ підвезення виборців супроводжувася конфліктною ситуацією.

"Група чоловіків, що представилися громадськими активістами, на легковому автомобілі зупинила автобус, який, за їх словами, підвозив виборців на дільниці. У результатів між ними виникла словесна перепалка, в ході якої одна із пасажирок автобуса вдарила особу, що представилася журналістом. Потерпілий викликав поліцію, було складено акт про напад на журналіста", - йдеться у повідомленні.

За даними мережі ОПОРА, явка станом на 12:00 становить 21,4%.

Станом на 12:00 зафіксовано процедурні порушення виборчого законодавства з боку ДВК. Ключовим зловживанням є спроби видачі бюлетенів виборцям без пред’явлення паспорта, що було зафіксовано на 7,4% ДВК (в Сумській, Житомирській областях). 

роцедурні порушення зафіксовано на 12,4% виборчих дільниць, вони спричинені незлагодженою роботою та низьким рівнем компетентності членів окремих ДВК", - повідомили в ОПОРІ.

У Софіївській ДВК Херсонської області в бюлетені було виявлено відсутність кандидата в депутати, відповідно ТВК змушена була в оперативному порядку додруковувати і довозити бюлетені. 

На ДВК в м. Радомишль Житомирської були виявлені бюлетені для голосування за депутатів з неякісним друком (без тексту і спеціального захисту).

У Запорізькій, Полтавській, Херсонській областях спостерігачі зафіксували присутність на ДВК посадовців органів місцевого самоврядування, правоохоронців та інших сторонніх осіб.

Також  виявлено агітаційних матеріалів у приміщенні дільничних виборчих комісій в Луганській, Полтавській областях, видача бюлетенів виборцям без їхнього підпису (Донецька область).

Спостерігачі не фіксують випадків порушення таємниці голосування, зокрема фотографування виборцями бюлетенів.

 

У КВУ повідомили, що на Івано-Франківщині перешкоджали роботі спостерігача КВУ. 

"У с.Креховичі члени комісії намагаються перешкоджати роботі офіційного спостерігача КВУ. Спроби виникли після того, як спостерігач зафіксував випадки голосування виборців без паспорта, що є порушенням чинного законодавства. На місце події викликали поліцію", - повідомили у КВУ. 

За даними поліції, на Рівненщині у Сарненському районі перевіряють  інфомацію про підкуп виборців. 

"У с.Зносичі кандидат на посаду сільського голови Немовицької об’єднаної громади звернулася до поліції з заявою, що на її думку поблизу місцевого будинку культури невідомі особи здійснюють підкуп виборців.  Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 160 КК (підкуп виборця)", - повідомили у поліції. 

Як відомо, 29 жовтня проходять вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України.

Раніше було зафіксовано перші порушення на виборах в ОТГ. 

Українська правда 

Теми: вибори
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