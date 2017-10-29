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У неділю в Україні проходять вибори в 202 територіальних громадах

Неділя, 29 жовтня 2017, 05:35
У неділю в Україні проходять вибори в 202 територіальних громадах
ЦВК

На неділю, 29 жовтня 2017 року, Центральна виборча комісія призначила вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях України.

Про це повідомляє прес-центр ЦВК.

У Вінницькій області такі вибори відбудуться в 9 об'єднаних територіальних громадах, у Волинській – в 19 ОТГ, у Дніпропетровській – в 19 ОТГ, у Донецькій – в 2 ОТГ, у Житомирській – в 13 ОТГ, у Закарпатській – в 1 ОТГ, у Запорізькій – в 10 ОТГ, в Івано-Франківської – в 8 ОТГ, у Київській – в 4 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській – в 4 ОТГ, у Львівській – в 8 ОТГ, у Миколаївській – в 1 ОТГ, в Одеській – в 11 ОТГ, у Полтавській – в 12 ОТГ, у Рівненській – в 5 ОТГ, у Сумській – в 9 ОТГ, у Тернопільській – в 4 ОТГ, у Харківській – в 7 ОТГ, у Херсонській – в 10 ОТГ, у Хмельницькій – в 7 ОТГ, у Черкаській – в 15 ОТГ, у Чернівецькій – в 4 ОТГ, у Чернігівській – в 14 ОТГ.

Як відомо, рішення про перші місцеві вибори в 202 ОТГ ЦВК прийняла 18 серпня 2017 року.

Повідомляється, що у них візьмуть участь понад 1 мільйон 330 тисяч осіб, тобто близько 4 відсотків усіх виборців України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Українавибори
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