Facebook наймає 1 тис. осіб через дані щодо покупки реклами з РФ

573 перегляди
Вівторок, 3 жовтня 2017, 01:36

Facebook планує найняти ще 1000 осіб для перевірки рекламних оголошень через інформацію про те, що Росія купувала політичну рекламу в соцмережі під час виборів в США.

Про це йдеться в заяві Facebook в понеділок, передає Reuters.

Відзначається, що нові співробітники будуть найняті в наступному році.

Також компанія інвестує більше коштів в програмне забезпечення для автоматичного видалення фейкової реклами.

 "Перегляд реклами означає, що буде оцінюватися не тільки її зміст, а й контекст, в якому вона була куплена, і цільова аудиторія, тому ми змінюємо систему перевірки оголошень, щоб приділяти більше уваги цим сигналам", - сказали в компанії.

Раніше, в Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу. Акаунти діяли і під час президентських виборів в США.

Як говорилося, переважна більшість цих оголошень не торкалися конкретно теми виборів, однак через ці акаунти поширювалися провокаційні повідомлення, що зачіпають теми ЛГБТ, імміграцію, права на зброю і т.д.

Теми: facebook соцмережі
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Facebook розповіли подробиці про закуплену РФ рекламу, яку передадуть Конгресу 2 жовтня 2017, 07:37
Facebook видалив тисячі фейкових акаунтів перед виборами в бундестаг 28 вересня 2017, 07:48
Трамп звинуватив facebook в роботі проти нього, Цукерберг відповів 28 вересня 2017, 06:35
powered by lun.ua
Головні новини
Facebook наймає 1 тис. осіб через дані щодо покупки реклами з РФ
Геращенко: У Авакова і Порошенка конфлікт з першого дня
Головні економічні новини дня - за 60 секунд
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
кіно

6 фільмів жовтня: "Іній", "Лагідна" і "Леді Макбет"

Instagram дня

Фотограф без рук і ніг робить приголомшливі світлини людей

архітектура

Хрущовки. Перезавантаження: західний досвід та українські реалії