Число жертв в результаті стрілянини в Лас-Вегасі зросло до 59

В результаті стрілянини на музичному фестивалі в Лас-Вегасі загинули, щонайменше, 59 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, більше 525 осіб отримали поранення. При цьому наголошується, що число загиблих може збільшитися.

Раніше відповідальність за цю атаку взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава", проте влада США заявила, що немає ніяких доказів цьому.

Президент США Дональд Трамп в зв'язку з трагедією оголосив п'ятиденний траур.

"На знак поваги до жертв безглуздого акту насильства, вчиненого 1 жовтня 2017 року, владою, покладеною на мене як на президента Сполучених Штатів відповідно до Конституції та законів Сполучених Штатів Америки, постановляю, що прапор США буде приспущено на будівлі Білого дому і на всіх громадських будівлях і територіях... до заходу сонця, 6 жовтня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, на фестивалі кантрі поруч з казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі сталася стрілянина.

Поліція застрелила одного стрілка, яким виявився 64-річний місцевий житель. Підозрюваний відкрив вогонь по натовпу відвідувачів концерту з вікна 32 поверху готелю в розважальному комплексі Mandalay Bay.

Пошуки інших причетних тривають.