В мережі опублікували проект закону про реінтеграцію Донбасу

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Вівторок, 3 жовтня 2017, 14:25
report.if.ua

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд опублікувала у мережі проект президентського закону про реінтеграцію Донбасу.

16-сторінковий документ вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами "зараз його будуть обговорювати на так званій мінській платформі в парламенті. У мінській платформі ми участі не берем, але проект закону вивчаємо і вас запрошуємо", - написала вона.

У розпорядженні "Української правди" є проект англійською мовою, що займає 13 сторінок.

Оновлюється...

Теми: Донбас Росія Верховна Рада
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