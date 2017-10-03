В мережі опублікували проект закону про реінтеграцію Донбасу

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд опублікувала у мережі проект президентського закону про реінтеграцію Донбасу.

16-сторінковий документ вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами "зараз його будуть обговорювати на так званій мінській платформі в парламенті. У мінській платформі ми участі не берем, але проект закону вивчаємо і вас запрошуємо", - написала вона.

У розпорядженні "Української правди" є проект англійською мовою, що займає 13 сторінок.

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