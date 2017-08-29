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Законопроект про деокупацію Донбасу скоро розглядатиме ВР - Герасимов

Вівторок, 29 серпня 2017, 14:15

Законопроект про деокупацію Донбасу буде внесений до Верховної Ради після того, як його схвалить Рада національної безпеки і оборони.

Про це заявив керівник фракції "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов, передає "Інтерфакс Україна".

"Ми, як представники парламенту, очікуємо засідання Ради національної безпеки і оборони. Після того, як на РНБО буде прийнято остаточну редакцію (законопроекту про реінтеграцію Донбасу - ІФ) і передано до парламенту, думаю вже найближчим часом, парламент буде ухвалювати рішення щодо цього питання", - сказав він журналістам у вівторок у Києві.

Герасимов додав, що підготовку документа майже завершено, над ним працювала робоча група, в яку ввійшли фахівці, народні депутати, представники РНБО. Проміжні версії багатьом відомі, однак  вже остаточна редакція буде після затвердження РНБО.

За його словами, закон про реінтеграцію визначає, яким саме чином  Україна наблизить час повернення Донбасу.

"Перший базовий принцип: Донбас - це Україна ... Базовий принцип цього законопроекту - підвищення ефективності, прискорення повернення цих територій в Україні. І вже коли ми вирішимо питання з поверненням територій можна буде говорити про відновлення інфраструктури, проведення місцевих виборів та інше", - зазначив керівник фракції.

При цьому Герасимов не розкрив суті положень законопроекту, зокрема як надалі буде переформатовано АТО, а також якою буде доля проекту "Стіна" на Донбасі.

Він зазначив, що відгороджуватися від власних територій є неприпустимо.

"Ще раз наголошую – Донбас – це Україна, це наші браття, ми єдина держава", - додав Герасимов.

В РНБО "Українській правді" поки не змогли назвати точної дати засідання Ради Нацбезпеки.

Раніше представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу на 99,9% готовий до внесення в український парламент. За її словами, Україна провела консультації з країнами "нормандської четвірки" і США щодо реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей.

Українська правда

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Теми: Донбас
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