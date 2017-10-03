Комісія суддів накинулась на Громадську раду доброчесності зі звинуваченнями

Вища кваліфікаційна комісія суддів звинувачує Громадську раду доброчесності у перевищенні повноважень та розповсюдженні неправдивої інформації.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВККСУ, оприлюдненому 3 жовтня.

"У рамках конкурсу до Верховного Суду ГРД перевищує свої повноваження та вимагає цього від президента України", – йдеться в повідомленні.

ВККСУ зазначає, що внаслідок судової реформи всі політичні інститути втратили можливість впливати на призначення або звільнення суддів. Відтепер звільняти/призначати суддів належить виключно до повноважень Вищої ради правосуддя.

"Президент може лише підписати указ про призначення суддів на посади – він не може повернути його або не підписати. Не потрібно закликати президента до неправомірних дій", – також йде мова у заклику комісії.

"Якщо члени ГРД вважають, що не впорались із завданням, покладеним на них під час конкурсу, вони мають право вийти зі складу ради та дати можливість працювати іншим експертам", – також наголошують у ВККС.

На їхню думку, що експеримент із наділенням громадського органу функціями впливу на результати конкурсу, "можливо, є невдалим".

ВККС нагадує, що за результатами складного публічного конкурсу обрала 120 переможців, Вища рада правосуддя – рекомендувала 111 з них.

"Водночас ГРД висуває ультиматум – погодитись з усіма висновками та "прибрати" тих кандидатів, які не подобаються членам Громадської ради. Члени ГРД поводяться так, наче конкурс повністю залежить лише від їх думки, натомість інші чинники – іспит, тести, інтерв’ю, експертна оцінка компетентності не мають значення", – обурюються в комісії.

У ВККС стверджують, що 30 кандидатів з негативними висновками ГРД стали переможцями конкурсу, "попередньо спростувавши їх аргументацію та продемонструвавши безпідставність висунутих їм звинувачень".

Також у комісії стверджують, що згідно зі звітом, підготовленим спільно з Радою Європи провідними українськими правниками, у 17 випадках ГРД використовувала ненадійні джерела інформації.

"Щонайменше у 21 випадку ГРД вдалася до переоцінки судових рішень кандидатів, що не входить до повноважень ГРД. У 20 випадках застосовувалась нерелевантна інформація, а у 17 – інформація, яка не є об’єктом перевірки. Також зафіксовано чотири випадки неоднакового підходу до оцінки конкретних фактів та обставин", – заявляють у ВККС.

Водночас у комісії наголошують, що "діяли виключно відповідно до методології, затвердженої до початку конкурсу, та оприлюднили відповідні остаточні рішення".

Раніше у Громадській раді доброчесності заявляли, що кожен четвертий переможець конкурсу в новий Верховний суд України не має права там працювати через невідповідність критеріям доброчесності.

До списку, зокрема, входять судді Наставний та Слинько, які не вказали у деклараціях доброчесності, що були у колегії суддів, яка розглядала у касаційній інстанції справу Луценка. Тоді суд підтвердив рішення про його ув’язнення.

Українська правда