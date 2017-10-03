Ляшко поїхав з Ради у кортежі із трьох авто

17037 переглядів
Вівторок, 3 жовтня 2017, 19:54

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко їздить кортежем із трьох автомобілів.

Свідками цього стали журналісти УП у вівторок ввечері.

Після завершення сесійного дня, Ляшко вийшов із Ради через 5-й під'їзд, де зазвичай паркуються автівки депутатів.

Лідера "радикалів" супроводжувала група, яка складалася щонайменше з трьох охоронців.

Інші охоронці під'їхали на мікроавтобусі супроводу і двох позашляховиках. В один із них сів сам Ляшко, в інший - охоронці.

Роман Романюк, УП

Теми: Ляшко Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Депутата-"радикала" Хачатряна арештували на 60 діб без застави 21 вересня 2017, 11:04
За вбивство "свободівця" затримали 3 осіб, серед них депутат – поліція 20 вересня 2017, 12:20
Депутата-"радикала" затримали за вбивство – Ляшко 20 вересня 2017, 09:35
powered by lun.ua
Головні новини
Головні економічні новини дня – за 60 секунд
Головні новини дня – за 60 секунд
Вперше з початку шкільного перемир'я бойовики стріляли з "Граду" - штаб АТО
Рада ухвалила пенсійну реформу
Усі новини
Instagram дня

Фотограф без рук і ніг робить приголомшливі світлини людей

такі плани

11 проектів вересня, які змінять Київ найближчим часом

відео

Як Одеса зустрічала Саакашвілі