ЗМІ: Сліди здирників за допомогою вірусу-блокувальника привели до РФ

445 переглядів
Понеділок, 30 жовтня 2017, 02:12

Журналісти шведської громадської телекомпанії SVT вийшли на слід хакерів, які за допомогою вірусу блокували комп'ютери користувачів у кількох країнах світу, а потім вимагали викуп за зняття блокування.

Про це пише DW.com.

Анонімна група хакерів, чия діяльність, імовірно, координується з російського Санкт-Петербурга, розіслала електронною поштою понад 1,6 млн листів, оформлених у вигляді послань від шведської телекомунікаційної компанії Telia і поштового оператора PostNord.

Відкриття подібного листа і перехід за вкладеним посиланням веде до блокування комп'ютера користувача, за зняття якого здирники вимагають викуп.

Журналісти SVT спільно з авторами програми розслідувань Uppdrag granskning в результаті витоку отримали доступ до бази даних кіберзлочинців і вийшли на слід інтернет-здирників.

За даними репортерів, зараженими виявилися комп'ютери в 31 країні, включаючи Швецію, Австралію, Польщу, Іспанію, Італію, Туреччину та Індію.

Розмір викупу в більшості випадків коливається від 4 до 6 тисяч шведських крон (близько 410-620 євро), перерахувати його пропонується в біткоіни.

Оскільки сума відносно невелика, "багато хто швидко її виплачує", пояснив один з опитаних журналістами постраждалих, який проживає в Стокгольмі.

До висновку про те, що за злочинами стоять хакери, пов'язані з Росією, автори розслідування прийшли, аналізуючи отримане в результаті витоку листування здирників, яке "ведеться російською мовою".

У ньому йдеться про банківські рахунки, заражені комп'ютери і обсяги коштів, які вдалося "заробити" в результаті кібернападів.

Крім того, SVT стверджує, що "програма шифрування, яку використовують кіберзлочинці, посилає спеціальний ключ на сервер в Росії". IP-адреса, з якої координується діяльність хакерів, також "управляється з підключення в центрі Санкт-Петербурга", пояснюють журналісти.

Теми: хакери Росія вірус
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ 25 жовтня 2017, 23:58
Стали відомі подробиці вірусу BadRabbit 25 жовтня 2017, 10:28
Головні новини дня – за 60 секунд 24 жовтня 2017, 22:40
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Вибори: Поліція відкрила 10 кримінальних проваджень
На Дніпропетровщині невідомі напали на ДВК, кидали димові шашки
ОПОРА назвала ключові порушення на виборах в ОТГ
OVERTIME: Головні економічні новини за вихідні
Усі новини
Без комплексів

Навіщо незнайомці займаються йогою голяка

стиль

Twerk. Що це за танець та чи варто його соромитися

здоров'я

Надто худа? Отримай ранній клімакс