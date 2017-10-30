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СМИ: Следы вымогателей с помощью вируса-блокировщика ведут в РФ

Понедельник, 30 октября 2017, 01:12
СМИ: Следы вымогателей с помощью вируса-блокировщика ведут в РФ

Журналисты шведской общественной телекомпании SVT вышли на след хакеров, с помощью вируса блокировали компьютеры пользователей в нескольких странах мира, а затем требовали выкуп за снятие блокировки.

Об этом пишет DW.com.

Анонимная группа хакеров, чья деятельность, предположительно, координируется из российского Санкт-Петербурга, разослала по электронной почте свыше 1,6 млн писем, оформленных в виде посланий от шведской телекоммуникационной компании Telia и почтового оператора PostNord. 

Открытие подобного письма и переход по прилагающейся к нему ссылке ведет к блокировке компьютера пользователя, за снятие которой вымогатели требуют выкуп.

Журналисты SVT совместно с авторами расследовательской программы Uppdrag granskning в результате утечки получили доступ к базе данных киберпреступников и вышли на след интернет-вымогателей.

По данным репортеров, заражены оказались компьютеры в 31 стране, включая Швецию, Австралию, Польшу, Испанию, Италию, Турцию и Индию.

Размер выкупа в большинстве случаев колеблется от 4 до 6 тысяч шведских крон (около 410-620 евро), перечислить его предлагается в биткоинах.

Поскольку сумма относительно небольшая, "многие быстро ее выплачивают", пояснил один из опрошенных журналистами пострадавших, проживающий в Стокгольме.

К выводу о том, что за преступлениями стоят хакеры, связанные с Россией, авторы расследования пришли, анализируя полученную в результате утечки переписку вымогателей, которая "ведется по-русски".

Речь в ней идет о банковских счетах, зараженных компьютерах и объеме средств, которые удалось "заработать" в результате кибернападений.

Кроме того, SVT утверждает, что используемая преступниками "программа шифрования посылает специальный ключ на сервер в России". IP-адрес, с которого координируется деятельность хакеров, также "управляется с подключения в центре Санкт-Петербурга", поясняют журналисты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: хакерыРосcиявирус
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