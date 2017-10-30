Клімкін пояснив, у чому різниця між Кримом і Каталонією

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Понеділок, 30 жовтня 2017, 13:13

Міністр іноземних справ України Павло Клімкін вважає, що не можна проводити паралелі між відокремленням Каталонії від Іспанії та окупацією Росією Криму.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з главою МЗС Іспанії Альфонсо Дастісом у понеділок в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тут за визначенням не можна проводити ніяких паралелей. Уявіть, що зараз в Каталонії були б 2 тисячі російських танків і броньованих машин, тисячі російських регулярних військ і десятки тисяч російських найманців. Все б це було підконтрольне Росії...", - сказав Клімкін.

У свою чергу Дастіс зазначив, що ситуації, що склалися в Каталонії, Криму і на Донбасі, є загрозами територіальній цілісності держав.

"Звичайно, ці питання у своєму роді схожі - і там і там є загроза територіальній цілісності наших держав. У цьому плані наші позиції солідарні по відношенню один до одного", - сказав глава іспанського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, на цій зустрічі Клімкін також заявив, що Росія використовує події в Каталонії для послаблення Європи.

Україна не визнає проголошення незалежності Каталонії в односторонньому порядку. 

Теми: Клімкін МЗС Іспанія Крим Каталонія
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