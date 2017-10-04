На місці зафарбованих "ікон Революції" з'явилися графіті з Рабіновичем

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Середа, 4 жовтня 2017, 14:56

Скандально знищені ікони Революції на вулиці Грушевського "замінили" новими графіті із зображенням Вадима Рабіновича.

Про це у Facebook повідомив блогер Сергій Наумович.

 

"Українській правді" в політичній партії "За життя" відмовились коментувати даний факт і сказали, що Рабінович прокоментує це на своїй сторінці у Facebook.

 

Незабаром він написав, що це не реклама партії, а чиясь дешева провокація.

"Дорогі друзі!!! Знову дешева провокація... Хтось намалював і тепер поширюють...", - написав Рабінович.

Він також додав, що йому не відомі джерела походження "тієї дурної і підлої провокації", яку хтось намалював на вулиці Грушевського.

"Не виключаю, що це в безсилій люті зробив хтось із "Опозиційного блоку", який я критикував і критикую за зраду інтересів виборців... Тим більше, що такими провокаційними графіті вони бавилися в своєму "регіональному" минулому", - заявив він.

Рабінович підкреслив, що ніякого відношення до цього ні він, ні партія "За життя" не має.

"Ми на крові не піаримося!", - сказав політик.

Як відомо, 3 вересня з фасаду магазину люкс-меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Пізніше директор українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про те, що готує звернення до поліції і до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Майдану на фасаді магазину на вулиці Грушевського в Києві.

Реставратор Жанна Шевченко після того, як провела реставраційні проби, сказала, що знищені графіті "ікони Революції" на вулиці Грушевського можна реставрувати.

Українська правда

Теми: Рабінович Майдан Київ історія
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