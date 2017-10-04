Оприлюднено текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Законопроект про реінтеграцію Донбасу, внесений президентом Петром Порошенком, передбачає визнання Російської Федерації агресором та визначає Мінські домовленості як пріоритетні під час здійснення заходів щодо відновлення територіальної цілісності України.

Про це йдеться у документі, текс якого оприлюднено на сайті парламенту.

"Російська Федерація ініціювала, організовувала та підтримувала терористичну діяльність в Україні, здійснює збройну агресію проти України та тимчасову окупацію частин її території, застосовуючи регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації", – йдеться в документі.

Також РФ "використовує підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів і використовуючи заслані, створені, керовані, контрольовані та підтримувані, у тому числі фінансово, озброєні банди та групи, іррегулярні сили та найманців, встановивши окупаційну владу РФ, здійснювану її збройними силами та іншими військовими формуваннями, державними органами та підконтрольними Російській Федерації самопроголошеними органами (окупаційна адміністрація Російської Федерації)".

Doc 435265 (1) (PDF)

Doc 435265 (1) (Text) ​

Зазначається, що вказані дії грубо порушують досягнуті на міжнародному рівні домовленості.

Згідно з документом у Донецькій та Луганській областях тимчасово окупованими територіями визнаються:

1) сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, де збройні сили Російської Федерації і окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють окупаційну владу та загальний контроль Російської Федерації;

2) внутрішні морські води і територіальне море України, що прилягає до сухопутної території, зазначеної у пункті 1 цієї частини;

3) повітряний простір над територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини.

Межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України.

Правовий статус тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначається цим законом і загальновизнаними принципами міжнародного права.

Тимчасова окупація Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях, що зазначені у пунктах 1 – 3 частини першої статті 1 цього Закону, є нелегітимною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав.

Діяльність збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації, яка суперечить нормам міжнародного гуманітарного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює правових наслідків.

У межах тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях діє особливий порядок забезпечення прав і свобод цивільного населення, визначений цим Законом та нормами міжнародного права.

За державою Україна, територіальними громадами сіл, селищ, міст, які розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами публічного права зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

У документы наголошується, що Україна не несе відповідальності за протиправні дії Російської Федерації як держави-агресора, її збройних сил, інших військових формувань та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

"Під час здійснення органами державної влади України, їх посадовими особами політико-дипломатичних заходів із відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного кордону України забезпечується пріоритетність виконання безпекових положень Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та "Комплексу заходів" від 12 лютого 2015 року з метою створення необхідних умов для політичного врегулювання відповідно до норм і принципів міжнародного права та законодавства України", – йдеться в статті 7.

Для забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях залучаються в установленому порядку сили і засоби Збройних Сил України та інших військових формувань.

Уккраїнська правда