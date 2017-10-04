ГПУ оголосила в розшук заступника і секретаря Шойгу

Головна військова прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно трьох високопосадовців Збройних Сил Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що прокуратура завершила розслідування у кримінальних провадженнях за обвинуваченням заступника міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакова, статс-секретаря – заступника міністра оборони РФ генерала армії Миколи Панкова та заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ віце-адмірала Олександра Федотенкова.

Їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, яка призвела до загибелі людей.

"Вказані високопосадовці у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими керівниками Збройних Сил Російської Федерації та представниками влади РФ, вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення встановленого Конституцією України порядку, схиляли шляхом погроз та підкупу військовослужбовців Командування ВМС ЗС України до вчинення державної зради, вчинили пособництво у веденні агресивної війни проти України, сприяли безперешкодному вторгненню військовослужбовців ЗС РФ для здійснення військової окупації території півострова Крим", - йдеться у повідомленні ГПУ.

В прес-службі додають, що 4 жовтня обвинувальні акти стосовно цих осіб були скеровані до суду.

Наразі їх оголошено в розшук. Судом надано дозволи на їх затримання та доставку в суд для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, за 3 роки в Україні притягнули до суду 18 російських генералів і адміралів.

Українська правда