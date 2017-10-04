Посадовець Нацполіції задекларував авто і звільнився після розслідування ЗМІ

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Середа, 4 жовтня 2017, 20:49

Головний оперуповноважений департаменту захисту економіки Нацполіції Олександр Мельникович, у якого журналісти виявили незадекларований автомобіль тестя, BMW X5, вніс машину до е-декларації і звільнився з посади.

Це сталося через 2 тижні після того, як громадська організація "Центр протидії корупції" звернулася до Нацагентства з питань запобігання корупції з проханням провести повну перевірку декларації головного оперуповноваженого, в рамках якої дослідити використання ним автомобіля BMW X5.

Раніше журналісти програми "Схеми" виявили, що головний оперуповноважений департаменту захисту економіки Нацполіції Олександр Мельникович приїжджав на роботу на BMW X5, але такої автівки в його декларації за 2016 рік немає.

Журналісти з’ясували, що від грудня 2014-го нею володіє тесть правоохоронця.

За інформацією журналістів, раніше іншим автомобілем із цим номерним знаком володів сам Олександр Мельникович. Тоді говорити про статки родини з журналістами Мельникович відмовився.

Радіо Свобода

Теми: поліція декларації
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