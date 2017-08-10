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Родичі одного з керівників Нацполіції придбали дороге майно після його підвищення

Четвер, 10 серпня 2017, 20:33

Родичі заступника голови департаменту захисту економіки Нацполіції Ігоря Звездіна стали власниками квартир в Києві та Дніпрі і таунхаусу під Києвом після його підвищення по службі.

Про це йдеться у сюжеті програми "Схеми".

Згідно з інформацією, у грудні 2015 року молодший брат Ігоря Звездіна Олександр придбав майнові права на квартиру в новобудові неподалік від центру Києва.

Навесні 2017-го право власності на вже готову квартиру оформив на себе Валерій Звездін – батько посадовця (майнові права на неї були придбані в грудні 2015-го).

У квітні 2017 року він також придбав ділянку та частину таунхаусу на 124,6 квадратних метра у Вишгороді. З 2014-го Валерій Звездін також володіє автомобілем Toyota Highlander, право на управління яким є у поліцейського Ігоря Звездіна.

Коли Ігор Звездін працював начальником управління захисту економіки Нацполіції в Дніпропетровській області у 2016 році, його теща сплатила пайовий внесок і згодом отримала акт прийому-передачі квартири в новобудові в Дніпрі.

За словами батька Ігоря Звездіна Валерія, кошти на майно він заробив в Росії.

"Я працюю в Сургуті, заступником директора будівельної компанії. 25 років там працюю. Зараз так, перебуваю тут (в Україні), у відпустці", – сказав він. Ігор Звездін на письмовий запит "Схем" на час виходу передачі не відповів.

Із задекларованого власного майна родини Ігоря Звездіна – квартира та будинок у Луганську, два автомобілі й кошти в розмірі близько 75 тисяч доларів.

Ігор Звездін працює правоохоронцем понад 18 років, його дружина Наталія Звездіна – співробітниця Генеральної прокуратури України.

У серпні-листопаді 2015 року Ігор Звездін очолював управління протидії злочинності у Луганській області.

У листопаді-грудні 2016 року він був начальником управління захисту економіки Нацполіції у Дніпропетровській області, а з грудня 2016 року обіймає посаду заступника начальника департаменту захисту економіки Національної поліції України.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціядекларації
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