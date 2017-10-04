У заступника голови Одеської облради стріляли

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Середа, 4 жовтня 2017, 22:17

Невідомі вчинили замах на заступника голови Одеської облради Олега Радковського в центрі Одеси.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" у прес-службі облради, Радковський дістав три вогнепальні поранення.

Однак, за попередніми даними, його життю нічого не загрожує.

У прес-службі патрульної поліції Одеси підтвердили факт стрільби, додавши, що наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними, стрільба велася з малокаліберної зброї.

За даними "Думської", посадовець поранений у руку, ногу та поперек.

Радковський представляє в Одеській облраді партію "Батьківщина".

Теми: Одеса Батьківщина "Азов"
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