З України видворили журналіста НТВ

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Четвер, 5 жовтня 2017, 10:02

Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналіста російського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Через діяльність, яка шкодить національним інтересам України, після проведення відповідних процесуальних дій сьогодні, 5 жовтня, о 4 ранку Немишева було примусово повернуто до РФ на пункті пропуску "Сеньківка", - розповідають у спецслужбі.

 

Доповнюється…

Теми: Росія ЗМІ СБУ
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