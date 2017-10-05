З України видворили журналіста НТВ

Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналіста російського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Через діяльність, яка шкодить національним інтересам України, після проведення відповідних процесуальних дій сьогодні, 5 жовтня, о 4 ранку Немишева було примусово повернуто до РФ на пункті пропуску "Сеньківка", - розповідають у спецслужбі.

Доповнюється…