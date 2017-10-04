НТВ заявляє про затримання у Києві свого журналіста

Російський телеканал НТВ повідомляє про затримання свого кореспондента В'ячеслава Немишева в Києві.

Про це йдеться на сайті телеканалу.

"Кореспондент записував на вулиці стендап (фрагмент репортажу, коли автор присутній в кадрі), під час якого розрізав столовим ножем знаменитий "Київський" торт. У цей момент його блокував невідомий, який домігся від місцевої поліції затримання співробітника НТВ", - сказано в повідомленні.

За даними телеканалу, Немишева допитують співробітники СБУ, які прибули до відділення поліції.

Згідно з інформацією, журналіст в Києві виконував редакційне завдання.

Фото СБУ

Джерело у правоохоронних органах повідомило "Інтерфакс-Україна", що журналіста затримали "за вчинення кримінального правопорушення".

Водночас речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі "Українській правді" розповіла: "Поліція передала нам працівника НТВ, у нього було вилучено акредитацію в "ДНР". Зараз проводиться його опитування, і за результатами у рамках чинного законодавства буде ухвалене рішення щодо подальших кроків".