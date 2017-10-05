Комітет забракував один із законів щодо Донбасу й ідею з "Мінськом"

Комітет Верховної Ради з національної безпеки й оборони рекомендує парламенту підтримати за основу президентський законопроект щодо реінтеграції Донбасу.

Але робоча група на чолі з Андрієм Левусом має доопрацювати його з правками комітету, зокрема статтю 7 щодо необхідності виконання Мінських угод.

Із такою пропозицією проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях №7163 підтримали більшість членів комітету Сергія Пашинського.

Цей законопроект визначає Росію агресором і окупантом через її поплічників на сході України, а непідконтрольну Києву частину Донецької й Луганської областей – окупованими територіями.

Альтернативний законопроект №7163-1 Оксани Сироїд відхилили, бо він здобув лише 7 голосів.

Крім того, комітет не підтримав і відправив на доопрацювання законопроект №7164, яким президент пропонує продовжити ще на 1 рік дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

"Цей ганебний законопроект пропонує продовжити федералізацію України", – заявив Юрій Левченко під час розгляду.

Пашинський запропонував внести поправку, що закон набуває чинності виключно після виконання статті 10 цього закону про виведення всіх незаконних збройних формувань та збройної техніки. Але на підтримку за основу та в цілому не вистачило одного голосу.

Правка "Народного фронту"

Один із членів комітету зазначив, що статусу вже 3 роки, після цього "був ДАП" і багато загиблих воїнів.

Дехто пропонував просто замінити 3 роки на 4, тоді як дія чинного закону закінчується 18 жовтня.

Зрештою, із двох альтернатив - повернути президенту чи відхилити – комітет обрав перший.

Альтернативний законопроект №7164-1 Юрія Левченка також не знайшов підтримки.

Доповідав обидва президентські законопроекти секретар комітету Іван Вінник

Олена Рощенко, УП