Націоналісти пояснюють, що розтрощили майданчик "5.10", бо мали час і натхнення

Керівник штабу партії "Національний корпус" Назарій Кравченко заявляє, що активісти цієї політсили розтрощили літній майданчик під офісом партії "5.10" Геннадія Балашова в Києві через "моду робити скандальні теги на культурних пам’ятках".

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Ми прийшли з приводу законопроекту по ОРДЛО. Зараз є вільний час – це раз. А друге – 5.10 взяло собі таку моду робити скандальні теги свого символу на культурних пам’ятках. Наприклад, це пам’ятник Шевченку, алея Шевченка на Хортиці. Тобто ми чітко підкреслили, що це може погано закінчитися, ми ж не намагалися покалічити Балачова чи розгромити офіс…", – розповів він.

"Ми просто намагалися таким чином показати, що такі методи політичної активності можуть бути губительні. Ми просто показали, що є моменти, які недопустимі", – заявив він.

Як повідомлялося 5 жовтня близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

У четвер близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу" пікетують будівлю Верховної Ради на знак протесту проти президентського законопроекту про продовженні дії закону щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП