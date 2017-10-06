ВР хоче проголосувати всі чотири проекти по Донбасу у п'ятницю

Верховна Рада має намір у п'ятницю розглянути чотири законопроекти по Донбасу.

Це випливає з порядку денного сесії на 6 жовтня.

Так, на розгляд планується винести законопроект президента про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

А також будуть розглянуті два альтернативних проекти – від групи депутатів від "Самопомочі", та проект Андрія Іллєнка і інших депутатів. Раніше комітет рекомендував відхилити проект Іллєнка, та визначатися в залі голосуванням щодо проекту "Самопомочі".

Крім того, ВР планує розглянути президентський проект Закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як відомо, у п'ятницю найменша відвідуваність серед депутатів.

Українська правда