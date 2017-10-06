Грицак хоче заборонити чиновникам та політикам їздити в Росію

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 12:05

Юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до Російської Федерації політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У проекті закону, зокрема, передбачена кримінальна відповідальність чиновників за відвідування РФ з метою заподіяння шкоди національним інтересам Україну. Відповідну статтю пропонується додати до Кримінального кодексу України", - пояснюють у прес-службі.

Зазначається, що за останні два роки Служба безпеки запропонувала низку змін до понад тридцяти законодавчих документів для "підвищення рівня національної безпеки та боротьби з тероризмом саме в умовах російської агресії".

"Черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії стала ініціатива Голови СБУ Василя Грицака щодо заборони поїздок політиків та чиновників до РФ", - йдеться у повідомленні.

Наразі СБУ ініціювала громадське обговорення щодо вдосконалення законопроекту. Всі бажаючи можуть надіслати свої пропозиції на спеціальну сторінку у Facebook, а також на електронну пошту. Відповідні адреси є на сайті СБУ.

Раніше Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.

Українська правда

Теми: СБУ Грицак
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