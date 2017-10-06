Матіос: "Вести" мають укласти договір з державою, щоб лишитись в "Гулівері"

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П'ятниця, 6 жовтня 2017, 13:00

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що видання "Вєсті" змушене узгодити умови використання приміщень у ТРЦ "Гулівер" з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів.

Про це він заявив під час брифінгу у п'ятницю.

"Я радий, що видання "Вести" тепер повинно буде звернутися до національного агентства щодо управління активів і продовжити чи заключити з державою угоду про використання приміщень, а це 3 поверхи "Гулівера" (ТРЦ – ред.), майже 5 тисяч квадратних метрів. Йдеться про те, чи зможе воно там надалі використовувати вкрадене майно", - сказав він.

"Ми не зазіхаємо жодним чином на редакційну політику чи на спроможність і "інтелектуальну глибину", в дужках, матеріалів", - додав Матіос.

Як відомо, 14 липня Головна військова прокуратура разом із Національною поліцією провела комплекс обшуків у приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку, в тому числі в медіа-холдингу "Вести".

Заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що за часи Майдана екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко вивів понад 788 мільйонів доларів.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в рамках розслідування діяльності безпосередньо екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименко буде описано і заблоковано майно групи компанії "ЮНІСОН".

6 жовтня Матіос повідомив, що арештоване майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименко передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних злочинів.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Матіос ЗМІ Клименко корупція
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