Поліція шашку в Раді розцінює як хуліганство

За фактом запалювання димової шашки у Верховній раді планують відрити кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"На місце події була направлена поліція, яка задокументувала дану подію. Були вилучені залишки димової шашки", - сказав Тракало.

"Наразі приймається відповідне процесуальне рішення за погодженням з прокуратурою про внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ", - додав речник Нацполіції.

Як відомо, на засіданні парламенту 6 жовтня у залу Ради кинули димову шашку.

Ірина Балачук, УП