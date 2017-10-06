У залу Верховної Ради кинули димову шашку
П'ятниця, 6 жовтня 2017, 11:03
У залу Верховної Ради кинули димову шашку.
Про це повідомляє кореспондент УП.
Шашка палала під ложею преси, тому поки не зрозуміло, хто її кинув у зал.
Нардеп від Народного фронту Андрій Тетерук схопив шашку і виніс її із зали парламенту.
Як повідомляє кореспондент УП шашку кинув нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко. Пізніше з трибуни нардеп від "Свободи" Юрій Левченко заявив, що це він кинув шашку.
Спринт Тетерука с дымовухой.— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017
Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau
Блискавична реакція Тетерук Андрій, який миттєво виніс з зали димову шашку, кинуту Семенченком.— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2017
Попри інцидент засідання не припиняли.
Як відомо, раніше у Раді відбулася бійка біля трибуни.
Роман Каравець, УП