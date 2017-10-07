В РФ уточнили кількість евакуйованих через дзвінки про мінування

У Москві в результаті анонімних дзвінків про загрозу вибуху евакуювали 160 тисяч осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на інформовані джерела.

"Дзвінки надходили з 11:00 до глибокої ночі. Евакуація торкнулася близько 260 міських об'єктів", - йдеться у повідомленні.

За даними джерела, евакуація проводилася у понад 50 державних установах, майже 70 школах, у понад 40 торговельно-розважальних центрах та на усіх московських вокзалах, у понад 60 місцях масового скупчення людей і близько 15 лікарнях та поліклініках.

Жодне з повідомлень про мінування не підтвердилося. За фактом дзвінків порушено кримінальні справи.

Як відомо, з 10 вересня у різних містах Росії масово відбувається евакуація об'єктів інфраструктури.

6 жовтня атака телефонних терористів у Москві стала наймасовішою з того часу.