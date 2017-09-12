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По всій Росії третій день евакуюють тисячі людей через "мінування"

Вівторок, 12 вересня 2017, 15:19

Починаючи з 10 вересня в різних містах Росії масово відбувається евакуація об'єктів інфраструктури.

Про це у вівторок пише видання Meduza.

Згідно з інформацією першим був Омськ, де 10 вересня в загальноросійський єдиний день голосування, невідома особа повідомила про мінування адміністрації міста. Поліція перевірила будівлю, але небезпечних предметів не знайшла.

"У ніч на 11 вересня поліції Омська повідомили про мінування декількох кінотеатрів і торговельних центрів", - пише видання.

Також в Омську евакуювали великі готелі, ринки, відділення Пенсійного фонду Росії і школи. В усіх випадках бомбу не знаходили.

Видання зазначає, що 11 і 12 вересня через анонімні дзвінки евакуації проводили відразу в декількох великих містах Росії.

"Людей виводили з вокзалів, шкіл, вузів, адміністрацій, торгових центрів, кінотеатрів по всій країні - в Красноярську, Пермі, Владивостоці, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Брянську, Челябінську, Ставрополі, Уфі, Магадані, Рязані та інших містах.

У більшості міст громадян евакуювали відразу з багатьох об'єктів: наприклад, в Омську - з 56, в Ставрополі - з 42. За повідомленнями правоохоронних органів, всі евакуації проводилися після дзвінків про вибухові пристрої в громадських місцях; вони надходили в поліцію протягом більш ніж восьми годин", - пише видання.

Вказується, що загальна кількість евакуйованих людей поки невідомо, проте тільки в Омську повідомляється про сім тисяч осіб.

У вівторок 12 вересня евакуації об'єктів в містах Росії тривають.

"12 вересня в Пермі, де вранці з різних установ евакуювали близько шести тисяч чоловік, після кількох повідомлень про бомби в навчальних закладах скасували заняття у всіх школах", - пише видання.

Російські силовики заявляють, що за дзвінками стоять "телефонні терористи". Окремі кажуть, що дзвінки надходили з-за кордону.

Федеральні відомства відмовляються пояснювати, що відбувається.

Теми: Росіякриміналтероризм
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