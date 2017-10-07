Порошенко підписав закон про продовження особливого статусу на Донбасі

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Про це 7 жовтня повідомили у прес-службі глави держави.

Закон створює і необхідні умови для розгортання в окремих районах Донецької та Луганської областей миротворчої операції ООН, зокрема з урахуванням постанови ВР від 17 березня 2015 року "Про схвалення звернень від імені України до Радбезу ООН та Ради ЄС стосовно розгортання на території України міжнародної операції з підтримання миру і безпеки", зазначили у прес-службі.

"Відповідальне голосування більшості допоможе нашій армії й надалі тримати оборону з мінімумом жертв, а дипломатам – посилити міжнародний тиск на Росію", - заявив Порошенко у зв’язку з прийняттям закону та зазначив, що цим документом на 1 рік продовжується дія раніше прийнятого закону.

Президент додав, що під час першого ухвалення документу три роки тому "чимало представників політичних сил "лякали жахіттями" щодо цього закону".

"Жоден негативний прогноз за ці три роки не справдився", - заявив Порошенко.

Він додав, що можливість виконання закону жорстко обумовлена низкою вимог до Росії як агресора та окупанта та до її режимів на Донбасі.

"Насамперед – вимогою про виведення російських військ, незаконних збройних формувань, виведення військової техніки з території України, і нормою про відповідність політичних процесів стандартам ОБСЄ", - зазначив президент.

Як відомо, дія закону про особливий статус на Донбасі від 2014 року закінчувалася 18 жовтня 2017 року.

6 жовтня депутати Верховної Ради підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

У той же день спікер ВР Андрій Парубій підписав ухвалений закон.

У перехідних положеннях документу сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінив ухвалення цього закону як "жорсткі кроки" для досягнення миру.

Українська правда