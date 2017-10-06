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Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливі умови на Донбасі

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 11:13

Депутати Верховної Ради підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах  Луганської і Донецької областей.

За продовження особливих умов проголосували 229 депутатів.

Повністю відмовились голосувати депутати від "Радикальної партії Олега Ляшка".

За словами Ляшка, цей законопроект антиконституційний і "зраджує безпеку нашої держави".

"Ми голосуємо проти цього закону в повному складі", - сказав Ляшко.

Також проти закону виступив і Сергій Соболєв від "Батьківщини".  

"Цим законопроектом держава гарантує недопущення кримінального переслідування і притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників події в Донецьку та Луганську, а також зобов’язує погоджувати з бойовиками призначення прокурорів, суддів та органів міліції. Це неприпустимо", - сказав Соболєв.

В підтримку законопроекту висловились представники від "БПП", "Опозиційного блоку", "Народного фронту" та інші.

Закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України. Про це сказано в перехідних положеннях документу.

Як відомо, 5 жовтня Рада закрилась без рішення по законах відносно Донбасу.

На засіданні парламенту мали розглянути законопроекти про реінтеграцію Донбасу і про подовження дії закону про особливі умови порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Проте через бійки і блокування трибуни проголосувати не вдалося.  

Пізніше спікер парламенту Андрій Парубій відзначив, що депутати домовились про деякі моменти стосовно змін в законопроекті і конфліктів більше не повинно бути.

Українська правда

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Теми: ДонбасВерховна Радазаконодавство
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