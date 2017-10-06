Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливі умови на Донбасі
Депутати Верховної Ради підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.
За продовження особливих умов проголосували 229 депутатів.
Повністю відмовились голосувати депутати від "Радикальної партії Олега Ляшка".
За словами Ляшка, цей законопроект антиконституційний і "зраджує безпеку нашої держави".
"Ми голосуємо проти цього закону в повному складі", - сказав Ляшко.
Також проти закону виступив і Сергій Соболєв від "Батьківщини".
"Цим законопроектом держава гарантує недопущення кримінального переслідування і притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників події в Донецьку та Луганську, а також зобов’язує погоджувати з бойовиками призначення прокурорів, суддів та органів міліції. Це неприпустимо", - сказав Соболєв.
В підтримку законопроекту висловились представники від "БПП", "Опозиційного блоку", "Народного фронту" та інші.
Закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України. Про це сказано в перехідних положеннях документу.
Як відомо, 5 жовтня Рада закрилась без рішення по законах відносно Донбасу.
На засіданні парламенту мали розглянути законопроекти про реінтеграцію Донбасу і про подовження дії закону про особливі умови порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.
Проте через бійки і блокування трибуни проголосувати не вдалося.
Пізніше спікер парламенту Андрій Парубій відзначив, що депутати домовились про деякі моменти стосовно змін в законопроекті і конфліктів більше не повинно бути.
Українська правда