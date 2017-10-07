У Мінсоцполітики пояснили, що буде зі спецпенсіями чиновників і суддів

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Субота, 7 жовтня 2017, 15:12

Новий пенсійний закон скасовує призначення спеціальних пенсій для високопосадовців.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір в ефірі "Радіо Свобода".

"Всі спеціальні пенсії прибираються: якісь повністю, якісь мають перехідні норми. Наприклад, по державній службі перехідна норма така, що для тих людей, які вже набули права на таку пенсію, це право залишається. В основному всі спеціальні пенсії прибираються", - сказав Шамбір.

Водночас, за його словами, для тих, хто вже отримує спецпенсії, перерахунку не буде, аж поки пенсії за звичайною системою не перевищать суми тих спецпенсій. Після цього, як пояснив заступник міністра, такі люди перейдуть на загальну систему.

"Люди, які вже отримували спецпенсії, будуть отримувати й надалі - ніякого зменшення не буде. Правильно йти шляхом того, щоб менші пенсії підтягувати до великих. Саме цим шляхом ми і пішли", - зазначив сказав Шамбір.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Документ, зокрема, передбачає проведення осучаснення пенсій і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

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Теми: пенсії Мінсоцполітики
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