Трамп заявив, що в питанні КНДР "спрацює лише одне"

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Неділя, 8 жовтня 2017, 01:10

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі угоди з КНДР про денуклеаризацію Корейського півострова не привели до успіху і, що "спрацює лише одне".

Про це Трамп написав в Twitter.

"Президенти і їх адміністрації вели переговори з Північною Кореєю впродовж 25 років: були укладені угоди, величезні суми грошей виплачено ... не спрацювало. Домовленості порушувалися до того, як висихали чорнила, пошиваючи американських переговорників у дурні. Вибачте, але спрацює лише одне!", - написав він, не уточнивши, що саме він мав на увазі.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп попередив Північну Корею про готовність застосувати силу, проте заявив, що цей варіант не є пріоритетним для Вашингтона.

1 жовтня Трамп порадив держсекретарю Рексу Тіллерсону не витрачати час на спроби переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Теми: Північна Корея ядерна зброя США Трамп
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