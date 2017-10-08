У Болграді на місці Леніна поставили пам’ятник російському генералу

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Неділя, 8 жовтня 2017, 02:18
 

У райцентрі Болград Одеської області відкрили пам'ятник російському генералу Івану Інзову, який свого часу був попечителем іноземних колоністів на території нинішньої Одещини.

Про це повідомляє Укрінформ.

Бюст царського генерала роботи скульптора Олександра Токарєва розмістили на мармуровому постаменті, на якому раніше був пам'ятник Леніну.

"Генералу Інзову - засновнику Болграда" - висічені слова на п'єдесталі монумента.

Ініціатором встановлення бюста виступив "Фонд імені Інзова", який очолює народний депутат України, член депутатської групи "Партія "Відродження"  Антон Кіссе.

Варто зазначити, що це вже другий пам'ятник російському генералу в південних районах Одещини. Перший було відкрито з ініціативи президента Асоціації болгар України Антона Кіссе у райцентрі Тарутине.

Теми: Одеська область декомунізація
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