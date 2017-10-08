Рахой не виключає призупинення автономії Каталонії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой не виключає призупинення регіональної автономії Каталонії, якщо її лідери продовжать погрожувати оголошенням незалежності.

Про це Рахой заявив в інтерв'ю щоденній газеті "El Pais Sunday", пише AFP

"Я нічого не виключаю", - сказав він, коли його запитали про застосування конституційного положення, яке дозволяє призупинити дію автономії.

"Але я повинен робити все в свій час ... Я хотів би, щоб загроза декларації про незалежність була знята якомога швидше", - сказав Рахой.

За його словами, в ідеалі краще б не довелося вживати заходів.

В інтерв'ю Рахой запевнив каталонських лідерів, що "ще є час", щоб відступити і уникнути виникнення жорсткої реакції з боку центрального уряду в Мадриді.

Прем'єр-міністр повторив свою відмову "обговорювати єдність країни", підкресливши, що в будь-якому випадку він не буде говорити під погрозами.

Коментуючи широко критиковане поліцейське насильство під час референдуму, Рахой сказав, що "були допущені деякі помилки", але основна помилка була зроблена його противниками, які поставили під загрозу "національний суверенітет".

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

Більше 90% тих, хто проголосував, виступили за незалежність автономії від Іспанії. Явка склала 43% виборців.

Парламент Каталонії збирається на пленарне засідання 9 жовтня, щоб обговорити результати референдуму і вирішити, чи буде оголошена незалежність від Іспанії.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.