Уряд Іспанії опинився під загрозою через конфлікт з каталонськими сепаратистами

Партія Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), яка виступає за незалежність Каталонії від Іспанії, вимагає від прем’єр-міністра Педро Санчеса роз'яснити положення про створення каталонського податкового агентства. Інакше вона погрожує заблокувати ухвалення бюджету на 2025 рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію Euractiv

Деталі: Попередження від ERC надійшло після того, як міністерка фінансів Марія Хесус Монтеро відкинула будь-яке положення про створення каталонського податкового агентства з повними повноваженнями, як це є в Країні Басків і Наваррі, яке містилось в угоді, що стала ключовою для затвердження Сальвадора Ільї від Соціалістичної партії як наступного президента Каталонії.

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Ці висловлювання викликали гнів каталонських сепаратистів, чиї сім депутатів в іспанському парламенті мають вирішальне значення для збереження більшості та стабільності коаліції.

"Це не економічна угода і не стандартна реформа фінансової системи. Той, хто говорить протилежне, бреше", – заявила Монтеро в середу.

Водночас вона визнала, що угода передбачає особливу систему фінансування Каталонії, хоча й не пояснила, що означає термін "особливе фінансування".

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"Якщо соціалісти не дотримають свого слова, ERC не підтримає жодної їхньої ініціативи. Або їм (соціалістам. – Ред.) доведеться шукати альтернативну більшість, або Педро Санчесу доведеться призначити вибори", – заявила у відеозверненні Ракель Санс, прессекретарка руху за незалежність.

Вона додала, що міністерка Монтеро була "повністю обізнана" про підписані угоди, які дозволили Ільї стати главою Каталонії.

Погрози ERC пролунали за два місяці до того, як уряд представить проєкт національного бюджету на 2025 рік.

Тим часом опозиційна права Народна партія зробила суворе попередження уряду Санчеса, заявивши, що він може відкрити небезпечну скриньку Пандори "фіскальної несправедливості" в Іспанії.

Хуан Браво, заступник секретаря політсили з економіки, попередив, що "фіскальна незалежність" Каталонії може означати втрату фінансування для решти 16 автономних співтовариств країни, яке оцінюється в суму від 6 до 13 млрд євро.

"Громадяни повинні усвідомити, що ми перебуваємо в ситуації, коли послуги будуть втрачені, і вони заплатять своїми податками ту ціну, яка потрібна Санчесу, щоб стати прем’єром", – сказав Браво.

Угода між соціалістами та ERC передбачала, що Каталонія отримає автономне право збирати та розпоряджатися податками. Це суперечить фіскальній системі Іспанії, в якій центральні органи влади перерозподіляють збори між регіонами.

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