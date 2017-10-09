Кім Чен Ин назвав ядерну програму КНДР "дорогоцінним мечем"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав ядерну програму Пхеньяна "дорогоцінним мечем", покликаним захистити КНДР від агресії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Його заява прозвучала на пленумі Центрального комітету правлячої Трудової партії Кореї на тлі нових спроб президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе чинити тиск на північнокорейський режим.

Кім Чен Ин заявив, що ядерна зброя є "потужною силою стримування", що гарантує суверенітет країни в умовах "затяжних ядерних загроз американських імперіалістів".

У той же час він визнав, що протистояння Північної Кореї з США, Японією, Південною Кореєю та іншими країнами в зв'язку з програмою Пхеньяна зі створення ядерної зброї являє собою "складну міжнародну ситуацію".

Кім Чен Ин пообіцяв продовжувати розвивати економіку країни паралельно з розвитком збройової програми КНДР, незважаючи на посилення санкцій ООН, спрямованих на зниження доходів Пхеньяна від експорту. За його словами, Північна Корея проходить через "випробування" в "суворій" обстановці, але, незважаючи на це її економіка зростає.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що всі угоди з КНДР про денуклеаризацію Корейського півострова не привели до успіху і, що "спрацює лише одне".