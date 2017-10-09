Провідник ховав у білизні футболки з символікою СРСР та РФ – прикордонники

У пункті контролю для залізничного сполучення "Хутір-Михайлівський" прикордонники виявили товари, які намагалися приховати від контролю на кордоні.

При перевірці поїзда сполученням "Москва – Кишинів" у мішку для білизни прикордонний наряд Сумського загону виявив 19 футболок із символікою колишнього СРСР та РФ.

Мішок лежав на третій полиці пасажирського купе, повідомляє Державна прикордонна служба України.

ДПСУ

Власником прихованого товару виявився провідник цього поїзда, 28-річний громадянин Молдови.

Наразі виявлені футболки вилучено встановленим порядком.

На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.