Засудженого у справі про "кримських диверсантів" лишили за гратами

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Понеділок, 9 жовтня 2017, 12:47

Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію Редвана Сулейманова, засудженого до 1 року 8 місяців колонії за нібито підготовку диверсії на півострові.

Про це повідомив в Facebook його адвокат Еміль Курбедінов.

"Суд залишив без змін вирок Редвану Сулейманову, у т.ч. і багатомільйонні стягнення", - пише він.

За інформацією "Крим.Реаліі", Сулейманова направлять відбувати покарання до колонії загального режиму.

Повідомляється, що на судовому засіданні Курбедінов просив визнати підзахисного невинуватим і нагадав про наявність у справі суперечливих рішень про запобіжний захід - одним рішенням суддя відмовив у продовженні тримання під вартою, другим - від імені того ж судді - через два дні задовольнив вимоги ФСБ про продовження арешту підсудного.

Сам Сулейманов просив визнати його винним за менш тяжкою частиною статті, яка передбачає покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Прокурор на засіданні суду заявив, що обрана міра покарання обрана судом першої інстанції "обґрунтовано, відповідно до характеру злочину і розміру збитку".

Як повідомлялося, 10 серпня підконтрольний Кремлю Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив Сулейманова до 1 року і 8 місяців колонії, а також до стягнення з нього 3,4 мільйона рублів.

Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Сімферополя. Його звинувачують в шпигунстві на Україну і підготовці диверсії в Сімферополі.

10 серпня 2016 року російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.

Український Генштаб назвав ці заяви провокацією, а секретар РНБО Олександр Турчинов – істеричними і брехливими.

За твердженням ФСБ РФ, одним із організаторів відвернених терактів є Євген Панов, також за цим звинуваченням затримали Андрія Захтея

Українська правда

Теми: Крим кримські татари суд в'язниця політв'язні
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